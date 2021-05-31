В «Реале» выявлена вспышка коронавируса

Форвард «Реала» Альберто Абальде и центровой Фелипе Рейес сдали положительные тесты на коронавирус и выбыли на неопределённый срок, сообщает Sportando.

Оба баскетболиста точно не помогут «Реалу» на старте серии плей-офф чемпионата Испании против «Гран Канарии». 25-летний Абальде провёл 32 матча в регулярном чемпионате испанской лиги, в среднем набирая 7,0 очка, 2,6 подбора и 2,3 передачи за 19,2 минуты при точности 40% трёхочковых. 41-летний Рейес сыграл в 11 матчах испанской лиги, выдав средние показатели 1,8 очка и 1,8 подбора за 7 минут при точности двухочковых 31,6%.

В сезоне Евролиги-2020/2021 «Реал» дошёл до плей-офф, где проиграл серию против будущего чемпиона турнира «Анадолу Эфес» (2-3).