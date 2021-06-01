Болельщик выбежал на площадку прямо во время матча плей-офф. Звёзды НБА отреагировали

Болельщик выбежал на площадку арены Capital One в Вашингтоне во время четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НБА «Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Сиксерс» (122:114, 1-3).



Фанат сбежал с одной из трибун и выскочил на паркет. Он сразу же направился к ближайшему кольцу и в прыжке дотронулся до щита. Вскоре после этого его повалил на паркет один из сотрудников службы безопасности, после чего мужчину задержали полицейские. Инцидент произошёл в третьей четверти. Болельщик не вступал в контакт и не приближался ни к одному из игроков. «Вашингтон» объявил, что нарушителю порядка будут предъявлены обвинения со стороны полиции. Клуб запретил ему посещение Capital One Arena.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ESPN.

«Теперь они делают это, чтобы привлечь внимание, да уж», — написал разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг в «Твиттере».

«Это наша работа. Болельщики не должны бегать по площадке, это не игра и не веселье какое-то. Мы выполняем здесь свою работу», — заявил разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук.



«Не хочу использовать уличные умения, но мои руки способны к действию», — сказал атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил.

«В конце концов он попытался. О чём он только думал?» — написал в «Твиттере» центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич.

«Лига должна уделить внимание вопросу безопасности игроков и разобраться с этим вопросом. Ситуация становится все более нелепой. Возможно, НБА надо начать штрафовать болельщиков», – заявил экс-игрок НБА Реджи Миллер.