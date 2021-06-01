Чарльз Баркли: в НБА ни у кого нет столько денег, как у Майкла Джордана

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли сообщил, что Майкл Джордан является самым богатым игроком лиги в её истории.



«Во-первых, в лиге ни у кого нет столько денег, как у Майкла. Джордан — мой единственный друг-миллиардер. Многие парни играют в азартные игры, но он — ходячая азартная игра. Но это интересно, потому что он — настоящий.



Гольф? Мы уезжаем в отпуск и играем на 54 лунки. Все идут в первый и второй день, потому что после этого они чертовски истощены. Но этот чувак… Он может играть в гольф каждый день на протяжении целого дня. Когда дело доходит до него, он всегда в расцвете сил, пусть остальные уже устали. Это просто безумие!» — приводит слова Чарльза Баркли Essentially Sports.