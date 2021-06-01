Владимир Гомельский высказался о Рокасе Йокубайтисе, на которого претендует ЦСКА

Комментатор Владимир Гомельский отреагировал на желание ЦСКА подписать контракт с литовским разыгрывающим Рокасом Йокубайтисом.

«Я считаю, что Йокубайтис — очень перспективный молодой игрок, который за два ближайших сезона может войти в число элитных разыгрывающих Евролиги. Причём планы по его развитию как разыгрывающего весьма просты и понятны», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

20-летний литовский баскетболист является воспитанником «Жальгириса». В завершившемся сезоне Евролиги он принял участие в 31 матче регулярного чемпионата (пять в старте). В составе команды из Каунаса Йокубайтис набирал 7,0 очка, собирал 1,7 подбора и совершал 2,5 передачи при 0,5 перехвата и 1,5 потере за игру.