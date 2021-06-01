Леброн Джеймс: люди так буквально всё воспринимают. Это смешно

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс удивился буквальному восприятию его слов о том, что он больше никогда не вернёт идеальную форму после перенесённой травмы голеностопа, из-за которой пропустил значительную часть концовки регулярного чемпионата НБА. Джеймс дал понять, что наберёт близкую к оптимальной форму.

«Люди так буквально всё воспринимают. Это смешно. Вы готовы на 99,9%, как только начнёте играть на профессиональном уровне. До этого вы думаете, что готовы на 100%. Как только выходишь из тренировочного лагеря в сезоне новичка, ты готов на 99,9%. Что касается меня, я никогда не вернусь на 100% готовым. Я играю уже 18 лет. Только на 99,9%. Только так», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.