«Меня отговаривали все». Илона Корстин — о введении Матча звёзд Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, каких усилий стоило начать проведение Матча звёзд на ежегодной основе.

«Меня отговаривали все. Ко мне приходил даже сотрудник коммерческого отдела Лиги, отвечающий за активацию со спонсорами, и убеждал, что Матч звёзд — плохая идея. Сейчас он у нас уже не работает.



Матч звёзд мы готовим сильно заранее. Начинаем примерно за полгода, а потому в самом начале обсуждений ситуация вокруг была неблагоприятной. Всего было три варианта: без зрителей вообще, половина зала и полный зал. Лично я настаивала на том, что Матч звёзд мы проводим по-любому. Отношусь к нему как к своему детищу. Когда я только пришла в лигу, то предложила проводить его каждый год, и рада, что мою идею тогда поддержали, а мероприятие стало независимым событием, серьёзным продуктом», — приводит слова Корстин корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.