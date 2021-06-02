«Лейкерс» без Энтони Дэвиса проиграли «Финиксу» с разницей -30 в плей-офф НБА

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» дома разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 115:85 и повёл в серии 3:2.
В составе победителей лучшими в игре были Девин Букер (30 очков), Кэмерон Пэйн (16 очков) и Микал Бриджес (13 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче стали Леброн Джеймс (24 очка), Кайл Кузма (15 очков) и Тайлен Хортон-Такер (11 очков и 10 подборов). Энтони Дэвис из-за травмы участия в игре не принимал.
Шестой матч серии пройдёт 4 июня.
Ранее в рамках игрового дня «Бруклин» дома победил «Бостон» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию. Также «Денвер» обыграл «Портленд» со счётом 147:140 и повёл в серии 3:2. Для определения победителя понадобилось два овертайма.
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