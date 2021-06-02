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«Лейкерс» без Энтони Дэвиса проиграли «Финиксу» с разницей -30 в плей-офф НБА

«Лейкерс» без Энтони Дэвиса проиграли «Финиксу» с разницей -30 в плей-офф НБА
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» дома разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 115:85 и повёл в серии 3:2.

В составе победителей лучшими в игре были Девин Букер (30 очков), Кэмерон Пэйн (16 очков) и Микал Бриджес (13 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче стали Леброн Джеймс (24 очка), Кайл Кузма (15 очков) и Тайлен Хортон-Такер (11 очков и 10 подборов). Энтони Дэвис из-за травмы участия в игре не принимал.

Шестой матч серии пройдёт 4 июня.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 июня 2021, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 30, Пэйн - 16, Бриджес - 13, Джонсон - 11, Краудер - 9, Пол - 9, Эйтон - 8, Шарич - 5, Мур - 4, Камински - 3, Смит - 3, Гэллоуэй - 2, Крэйг - 2, Александер, Картер, Надер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Кузма - 15, Хортон-Такер - 11, Харрелл - 9, Драммонд - 7, Карузо - 5, Марк Газоль - 5, Мэттьюз - 5, Моррис - 4, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кейкок, Колдуэлл-Поуп, Маккинни, Маклемор, Шрёдер

Ранее в рамках игрового дня «Бруклин» дома победил «Бостон» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию. Также «Денвер» обыграл «Портленд» со счётом 147:140 и повёл в серии 3:2. Для определения победителя понадобилось два овертайма.

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