Эксперт: Леброн Джеймс не хочет терпеть остатки этого позора

Аналитик НБА Скип Бэйлесс высказался о поступке форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который отправился в раздевалку ещё до завершения пятого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (85:115, 2-3).

«Это снова мы. Король Драмы покидает скамейку за 5:40 до конца этого выноса и быстро идёт по туннелю в раздевалку. Думаю, он не хочет терпеть остатки этого позора, как его товарищи по команде. Думаю, он не хочет, чтобы его связывали с этим позором», — написад Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Джеймс показал худший рейтинг «плюс-минус» -24 в составе «Лейкерс» и впервые в карьере уступает после пяти матчей серии первого раунда. «Лос-Анджелес» играл без травмированного «большого» Энтони Дэвиса.