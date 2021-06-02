Эксперт: Леброн Джеймс не хочет терпеть остатки этого позора
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Аналитик НБА Скип Бэйлесс высказался о поступке форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который отправился в раздевалку ещё до завершения пятого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (85:115, 2-3).
«Это снова мы. Король Драмы покидает скамейку за 5:40 до конца этого выноса и быстро идёт по туннелю в раздевалку. Думаю, он не хочет терпеть остатки этого позора, как его товарищи по команде. Думаю, он не хочет, чтобы его связывали с этим позором», — написад Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
Джеймс показал худший рейтинг «плюс-минус» -24 в составе «Лейкерс» и впервые в карьере уступает после пяти матчей серии первого раунда. «Лос-Анджелес» играл без травмированного «большого» Энтони Дэвиса.
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