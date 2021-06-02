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Легендарный Майк Кржижевски принял решение завершить карьеру через год

Легендарный Майк Кржижевски принял решение завершить карьеру через год
Александр Кожевников
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Главный тренер университета Дьюк и бывший главный тренер сборной США Майк Кржижевски принял решение завершить карьеру по окончании сезона-2021/2022, сообщает журналист The Stadium Джефф Гудман. В ближайшее время ожидается официальное объявление со стороны специалиста.

Главным кандидатом на замену Кржижевски на посту главного тренера университета Дьюк считается его ассистент и бывший игрок Дьюка Джон Шейер.

Кржижевски руководит командой Дьюка с 1980 года. Кржижевски пять раз становился победителем чемпионата NCAA и три раза приводил сборную США к золотым медалям Олимпийских игр. Дважды под его руководством национальная команда США выигрывала чемпионат мира. В 2001 году Кржижевски был включён в Зал славы баскетбола.

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