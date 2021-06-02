Легендарный Майк Кржижевски принял решение завершить карьеру через год

Главный тренер университета Дьюк и бывший главный тренер сборной США Майк Кржижевски принял решение завершить карьеру по окончании сезона-2021/2022, сообщает журналист The Stadium Джефф Гудман. В ближайшее время ожидается официальное объявление со стороны специалиста.



Главным кандидатом на замену Кржижевски на посту главного тренера университета Дьюк считается его ассистент и бывший игрок Дьюка Джон Шейер.



Кржижевски руководит командой Дьюка с 1980 года. Кржижевски пять раз становился победителем чемпионата NCAA и три раза приводил сборную США к золотым медалям Олимпийских игр. Дважды под его руководством национальная команда США выигрывала чемпионат мира. В 2001 году Кржижевски был включён в Зал славы баскетбола.