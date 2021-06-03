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«Даллас» обыграл «Клипперс» благодаря 42 очкам Дончича и повёл в серии плей-офф НБА

«Даллас» обыграл «Клипперс» благодаря 42 очкам Дончича и повёл в серии плей-офф НБА
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 105:100 и повёл в серии плей-офф – 3:2.

В составе победителей лучшими на площадке были Лука Дончич (42 очка и 14 подборов), Тим Хардуэй (20 очков) и Бобан Марьянович (9 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в игре стали Пол Джордж (23 очка и 10 подборов), Кавай Леонард (20 очков) и Реджи Джексон (20 очков).

Следующий матч с участием этих команд пройдёт 4 июня. Победитель этой пары во втором раунде будет играть с «Ютой Джаз».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
03 июня 2021, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 105
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Джексон - 20, Леонард - 20, Моррис - 16, Батюм - 10, Зубац - 6, Мэнн - 4, Рондо - 1, Беверли, Ибака, Казинс, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Хардуэй-младший - 20, Марьянович - 9, Пауэлл - 8, Порзингис - 8, Финни-Смит - 8, Клебер - 4, Брансон - 2, Коли-Стайн - 2, Ричардсон - 2, Бей, Бёрк, Грин, Мелли, Редик, Терри, Хинтон

Ранее в рамках игрового дня НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 103:89 и победила в серии – 4:1, а «Филадельфия» обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:112 и с результатом 4:1 в серии вышла в следующий раунд. Также «Юта» дома обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:110 и с результатом 4:1 в серии вышла во второй раунд плей-офф.

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