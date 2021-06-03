«Лейкерс» приняли решение по Андре Драммонду

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин уверен, что центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд останется в команде.



«Драммонд как главное звено в центре — данность. «Лейкерс» уже показали, что Драммонд — не шестимесячный проект, который закончится летом. Андре является частью клуба и будет в команде и в будущем», — сказал Дэйв Макменамин в подкасте The Lowe Post.



Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В настоящее время он восстанавливается после травмы. Драммонд испытывает дискомфорт из-за ушиба пальца на ноге.



Травму Андре получил уже в дебютном матче в «Лейкерс». В той встрече калифорнийцы уступили «Милуоки Бакс» со счетом 97:112.



В настоящее время в составе «Лейкерс» есть сразу три центровых.