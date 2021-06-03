Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» приняли решение по Андре Драммонду

«Лейкерс» приняли решение по Андре Драммонду
Александр Кожевников
Комментарии

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин уверен, что центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд останется в команде.

«Драммонд как главное звено в центре — данность. «Лейкерс» уже показали, что Драммонд — не шестимесячный проект, который закончится летом. Андре является частью клуба и будет в команде и в будущем», — сказал Дэйв Макменамин в подкасте The Lowe Post.

Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В настоящее время он восстанавливается после травмы. Драммонд испытывает дискомфорт из-за ушиба пальца на ноге.

Травму Андре получил уже в дебютном матче в «Лейкерс». В той встрече калифорнийцы уступили «Милуоки Бакс» со счетом 97:112.

В настоящее время в составе «Лейкерс» есть сразу три центровых.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021