«Лейкерс» приняли решение по Андре Драммонду

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин уверен, что центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд останется в команде.
«Драммонд как главное звено в центре — данность. «Лейкерс» уже показали, что Драммонд — не шестимесячный проект, который закончится летом. Андре является частью клуба и будет в команде и в будущем», — сказал Дэйв Макменамин в подкасте The Lowe Post.
Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В настоящее время он восстанавливается после травмы. Драммонд испытывает дискомфорт из-за ушиба пальца на ноге.
Травму Андре получил уже в дебютном матче в «Лейкерс». В той встрече калифорнийцы уступили «Милуоки Бакс» со счетом 97:112.
В настоящее время в составе «Лейкерс» есть сразу три центровых.
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