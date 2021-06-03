НБА назвала лучшего одноклубника в сезоне-2020/2021

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард получил награду лучшему одноклубнику НБА имени Твамейна-Стоукса, сообщает официальный сайт лиги.
Соответствующая награда вручается с сезона-2012/2013 и достаётся тому, кого оценивают не только по игровым качествам, но также по поступкам за пределами площадки. Кроме того, номинант должен быть предан клубу и являться примером для подражания. В этот раз на премию были номинированы по шесть игроков от каждой конференции. В голосовании приняло участие 303 баскетболиста.
Лиллард получил 40 первых мест и набрал 1012 очков. Второе место досталось ветерану лиги, разыгрывающему «Финикса» Крису Полу — 1001 очко. Топ-3 замкнул ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем (893 очка).
Соответствующий твит доступен на странице «Портленда» в социальной сети.
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