Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф НБА.
«Финикс Санз» победил «Лейкерс» Леброна в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счётом 113:100 (4-2). До серии с «Санз» Джеймс имел показатель 14-0 в сериях первого раунда. Ранее он играл в плей-офф в составе «Кливленд Кавальерс» (9-0 в первом раунде), «Майами Хит» (4-0) и «Лейкерс» в сезоне-2019/2020 (1-0).
В шестом матче серии на счету Джеймса 29 очков, девять подборов и семь передач за 41 минуту на площадке. «Лейкерс» в самом начале игры из-за травмы потеряли тяжёлого форварда Энтони Дэвиса. В нынешнем сезоне в НБА будет новый чемпион, поскольку «Лос-Анджелес» сложил с себя полномочия уже на стадии первого раунда.
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