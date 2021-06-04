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Впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют Леброн Джеймс или Стефен Карри

Впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют Леброн Джеймс или Стефен Карри
Алексей Фалько
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«Финикс Санз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2) в первом раунде плей-офф НБА.

Таким образом, впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют форвард Леброн Джеймс и разыгрывающий Стефен Карри. Леброн пропускал финалы в 2019-м и не сыграет в этом году. Карри в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» участвовал в финалах в 2015-2019 годах. В четырёх первых случаях его соперником был Леброн и его «Кливленд Кавальерс». Баланс Карри и Леброна в финале — 3-1 в пользу Стефена.

На счету Джеймса четыре титула — два в составе «Майами Хит» (2012, 2013) и по одному в «Кливленд Кавальерс» (2016) и «Лейкерс» (2020). В резюме Карри есть три титула (2015, 2017, 2018). В нынешнем сезоне Стефен вылетел в плей-ин НБА от «Лейкерс» Леброна.

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