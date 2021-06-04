Определён обладатель награды за спортивное поведение в НБА

Защитник «Милуоки Бакс» Джру Холидэй получил награду Джо Думарса за спортивное поведение, сообщает официальный сайт лиги.



Ежегодная награда НБА присуждается игроку, который лучше всего представляет идеалы спортивного мастерства на площадке. Каждая команда НБА номинировала одного из своих игроков. Из списка из 30 кандидатов группа руководителей лиги выбрала по одному финалисту от каждого из шести дивизионов НБА. Действующие игроки НБА выбрали победителя из списка шести финалистов, при этом почти 350 игроков представили свои голоса посредством конфиденциального голосования, проводимого офисом лиги.



Помимо Холидея (Центральный дивизион), другими финалистами стали центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо (Юго-Восточный дивизион), форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс (Тихоокеанский дивизион), защитник «Миннесота Тимбервулвз» Джош Окоги (Северо-Западный дивизион), защитник «Бостон Селтикс» Кемба Уокер (Атлантический дивизион) и защитник «Сан-Антонио Спёрс» Деррик Уайт (Юго-Западный дивизион).



Холидэй получил 130 из 343 голосов за первое место и получил 2752 балла. Уокер, двукратный обладатель награды за спортивное поведение, занял второе место с 2474 баллами.