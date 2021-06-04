Мэджик Джонсон назвал три причины вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Член Зала славы, прославленный экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал три причины, по которой его клуб завершил выступление в нынешнем сезоне плей-офф уже в четвертьфинальной серии Западной конференции, уступив «Финиксу» со счётом 2-4.
«Минувшей ночью «Лейкерс» допустили три ошибки. Первая — они ждали второй половины матча, чтобы играть со страстью на обеих сторонах площадки. Вторая — они слишком долго ждали, чтобы перейти на маленькую пятёрку, которая позволила сократить отставание до 10 очков.
Третья — они слишком поздно начали применять дабл-тим против Букера, который набрал 47 очков. В пятом матче серии Девин завершил первую половину с 18 очками, а за матч набрал 30 очков. Минувшей ночью он набрал 22 очка в первой четверти, а к перерыву в его активе было 33 балла. Почему «Лейкерс» не включали дабл-тим, пока не началась вторая половина?» — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
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