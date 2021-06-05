Кавай Леонард установил рекорд НБА и повторил достижение Леброна

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард набрал 45 очков (13/16 двухочковых, 5/9 трёхочковых, 4/4 штрафных), шесть подборов и три передачи в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» (104:97, 3-3).
Леонард — первый игрок в истории НБА, который провёл четыре игры в одной серии плей-офф с не менее чем 29 набранными очками и при этом показывал не менее 66% точности с игры. Только Уилт Чемберлен, Элвин Хейс, Чарльз Баркли, Дирк Новицки и Леброн Джеймс ранее сумели набрать 45+ очков при точности 72+% на стадии плей-офф.
Леонард повторил личный рекорд результативности в плей-офф и стал пятым игроком в истории лиги, который набрал 45+ очков в составе нескольких команд в плей-офф. Он присоединился к Леброну Джеймсу, Рэю Аллену, Кариму Абдул-Джаббару и Уилту Чемберлену.
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