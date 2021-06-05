Умер легендарный ветеран ЦСКА Вадим Капранов

4 июня из жизни ушёл легендарный ветеран ЦСКА, прославленный тренер Вадим Капранов, сообщает официальный сайт армейского клуба. Ему был 81 год.
Вадим Капранов посвятил армейскому клубу больше 20 лет жизни: сначала как игрок, потом как тренер мужской команды, а после стал одним из основателей и главным тренером женского ЦСКА.
В качестве игрока он завоевал два Кубка европейских чемпионов (1969, 1971), семь золотых медалей чемпиона СССР, бронзу Олимпиады-1968. Будучи тренером, в качестве главного и ассистента Капранов выиграл множество наград с клубами разных стран, с национальной командой стал олимпийским чемпионом (1992), чемпионом мира (1983) и двукратным чемпионом Европы (1985, 2003).
В 2014 году ЦСКА чествовал Вадима Капранова и поднял под свод УСК ЦСКА символическую майку ветерана.
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