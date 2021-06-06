«Бруклин» потерял Джеймса Хардена на первой минуте матча плей-офф

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден покинул площадку на первой минуте первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» из-за травмы правого подколенного сухожилия. Позже «Нетс» объявили, что Харден выбыл из строя до конца матча. Игроку будет сделана МРТ, которая определит степень серьёзности повреждения.
«Всегда неприятно, когда это происходит с таким важным для команды и невероятным игроком, как Джеймс. Я очень переживаю за него. Не знаю, что будет дальше. Не представляю, будет ли он играть в следующем матче. Этот парень был готов и с нетерпением ждал сегодняшнего матча. Вы знаете, как усердно он готовится, как серьёзно относится к игре и как важна ему команда. Неприятно, когда подобное случается с кем-то, кто максимально отдаётся игре», – приводит слова главного тренера «Нетс» Стива Нэша The Score.
- 7 июня 2021
-
17:51
-
16:52
-
15:31
-
14:56
-
14:17
-
13:57
-
13:30
-
12:54
-
12:48
-
11:57
-
10:53
-
09:31
-
08:20
-
08:12
-
08:01
-
07:32
-
01:17
-
00:59
-
00:23
- 6 июня 2021
-
23:30
-
22:46
-
21:36
-
20:44
-
18:55
-
18:51
-
18:44
-
16:07
-
13:58
-
11:56
-
10:37
-
10:12
-
10:03
-
09:56
-
08:24
-
08:18