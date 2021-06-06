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«Бруклин» потерял Джеймса Хардена на первой минуте матча плей-офф

«Бруклин» потерял Джеймса Хардена на первой минуте матча плей-офф
Алексей Фалько
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Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден покинул площадку на первой минуте первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» из-за травмы правого подколенного сухожилия. Позже «Нетс» объявили, что Харден выбыл из строя до конца матча. Игроку будет сделана МРТ, которая определит степень серьёзности повреждения.

«Всегда неприятно, когда это происходит с таким важным для команды и невероятным игроком, как Джеймс. Я очень переживаю за него. Не знаю, что будет дальше. Не представляю, будет ли он играть в следующем матче. Этот парень был готов и с нетерпением ждал сегодняшнего матча. Вы знаете, как усердно он готовится, как серьёзно относится к игре и как важна ему команда. Неприятно, когда подобное случается с кем-то, кто максимально отдаётся игре», – приводит слова главного тренера «Нетс» Стива Нэша The Score.

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