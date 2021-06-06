Джеймс Харден высказался о вылете из-за травмы на первой минуте серии плей-офф

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высказался о травме подколенного сухожилия, полученной на первой минуте первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (115:107, 1-0).
«Я часто бывал в другой ситуации. В ситуации, когда я был травмирован или кто-то из парней выбывал в конце серии. У меня были подобные ситуации. Я играл в таких командах. В итоге никого не заботит, кто был травмирован. Единственное, что имеет значение — это победа. Так что мы должны победить», — приводит слова Хардена The Washington Post.
В ближайшее время Хардену будет сделана МРТ, которая определит степень серьёзности повреждения. В первом матче с «Бакс» Кевин Дюрант набрал 29 очков и 10 подборов, Кайри Ирвинг записал себе в актив 25 очков и восемь передач.
- 7 июня 2021
-
17:51
-
16:52
-
15:31
-
14:56
-
14:17
-
13:57
-
13:30
-
12:54
-
12:48
-
11:57
-
10:53
-
09:31
-
08:20
-
08:12
-
08:01
-
07:32
-
01:17
-
00:59
-
00:23
- 6 июня 2021
-
23:30
-
22:46
-
21:36
-
20:44
-
18:55
-
18:51
-
18:44
-
16:07
-
13:58
-
11:56
-
10:37
-
10:12
-
10:03
-
09:56
-
08:24
-
08:18