Джеймс Харден высказался о вылете из-за травмы на первой минуте серии плей-офф

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высказался о травме подколенного сухожилия, полученной на первой минуте первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (115:107, 1-0).



«Я часто бывал в другой ситуации. В ситуации, когда я был травмирован или кто-то из парней выбывал в конце серии. У меня были подобные ситуации. Я играл в таких командах. В итоге никого не заботит, кто был травмирован. Единственное, что имеет значение — это победа. Так что мы должны победить», — приводит слова Хардена The Washington Post.

В ближайшее время Хардену будет сделана МРТ, которая определит степень серьёзности повреждения. В первом матче с «Бакс» Кевин Дюрант набрал 29 очков и 10 подборов, Кайри Ирвинг записал себе в актив 25 очков и восемь передач.