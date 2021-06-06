Эдвардс — о Леброне: никогда не видел, чтобы столько людей радовались неудаче спортсмена
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Первый номер драфта НБА 2020 года атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о критиках форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и призвал всех ценить величие баскетболиста.
«Никогда не видел, чтобы столько людей радовались, когда какой-то спортсмен потерпел неудачу. Всю его карьеру Леброна ненавидят и без конца травят до такой степени, что, когда он завершит карьеру, никто не будет ценить его величие. Я рад, что буду тем, кто ценил его», — написал Эдвардс в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
«Лейкерс» Леброна в сезоне-2020/2021 вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв серию против «Финикс Санз» (2-4). Джеймс впервые в карьере проиграл в первом раунде плей-офф.
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