Эдвардс — о Леброне: никогда не видел, чтобы столько людей радовались неудаче спортсмена

Первый номер драфта НБА 2020 года атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о критиках форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и призвал всех ценить величие баскетболиста.



«Никогда не видел, чтобы столько людей радовались, когда какой-то спортсмен потерпел неудачу. Всю его карьеру Леброна ненавидят и без конца травят до такой степени, что, когда он завершит карьеру, никто не будет ценить его величие. Я рад, что буду тем, кто ценил его», — написал Эдвардс в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

«Лейкерс» Леброна в сезоне-2020/2021 вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв серию против «Финикс Санз» (2-4). Джеймс впервые в карьере проиграл в первом раунде плей-офф.