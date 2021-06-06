Американский комик: Джордан — величайший. И когда, чёрт возьми, Леброн обогнал Коби?

Американский комик Ариес Спирс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может соревноваться с легендарным Майклом Джорданом за звание величайшего игрока после провала в плей-офф НБА.
«Всё кончено. Дебаты о том, кто лучший — Леброн Джеймс или Майкл Джордан, закончились. Джордан шесть раз становился чемпионом. Вы только и говорите о том, что Леброна никогда не выбивали в первом раунде. А что сейчас? Как сказал Джордан: «Важно не то, как ты начинаешь, а то, как ты заканчиваешь».
Как закончил Джордан? Шесть чемпионств, он непобеждённый, никогда не играл в седьмом матче в финале НБА. Я не хочу больше слышать это дерьмо. Джордан — величайший. И когда, чёрт возьми, Леброн обошёл Коби? Давайте по порядку: Джордан, Коби, потом Брон», — приводит слова Спирса Essentially Sports.
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