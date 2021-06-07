Кавай Леонард и Пол Джордж высказались о Луке Дончиче после серии плей-офф НБА

Звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж отдали должное защитнику «Даллас Маверикс» Луке Дончичу после победы в серии первого раунда плей-офф НБА (4-3).



«Лука Дончич сделал всё. Я не знаю, сколько у него было матчей с 40+ очков. Думаю, три или четыре. Вы знаете, он очень эффективно бросает трёхочковые с ведения. Просто делает всё для своей команды. Лука — отличный игрок. Вы увидите его доминирование ещё долгие годы. Он играет в своём собственном темпе, делает это легко», — цитирует Леонарда ASAP Sports.



«Лука был звездой и в прошлогодней серии. В прошлом году он заявил о себе в плей-офф. Честно говоря, кажется невозможным показывать подобную игру в таком возрасте. Знали, что он может стать ещё лучше. Конечно, он стал ещё круче. Он просто играет с такой уверенностью, его игра не по возрасту зрелая. Лука может приспосабливаться и читать практически любую защиту. Мы плотно его опекали, а он всё равно смог держать свою команду на плаву и просто импровизировал. Лука будет великолепен. У него впереди большое будущее», — добавил Джордж.