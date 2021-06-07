Энес Кантер: я шокирован и пребываю в ужасе

Центровой команды НБА «Портленд Трэйл Блейзерс» Энес Кантер сообщил, что его младшего брата ограбили в Атланте, направив на него оружие. Кантер высказался насчёт правил по ношению оружия в США, призвав ограничить доступ к огнестрельному оружию в стране для обычных граждан.



«Я шокирован и пребываю в ужасе. На моего младшего брата навели пистолет и ограбили, когда он просто прогуливался по Атланте. Когда у нас в США появятся нормальные меры по контролю над оружием? Это ненормальная ситуация. Мы должны требовать мира и перемен. И да, нам пора перестать давать людям оружие», — написал Энес Кантер в своём «твиттере».



Кантер известен своим критическим отношением к президенту Турции Реджепу Эрдогану.