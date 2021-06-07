Марк Газоль объяснил, почему не требовал отчисления из «Лейкерс» после прихода Драммонда

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль рассказал, почему не стал требовать, чтобы его отпустили из команды после перехода Андре Драммонда. После прихода Драммонда в команде стало сразу три центровых, а игровое время Газоля резко сократилось.
«В жизни существуют разные аспекты. Был шанс поиграть с Леброном и Энтони Дэвисом. Мне не нужно было объяснять, что значит быть третьим центровым. Я понимал, что у нас есть полная колода карт. Я всё прекрасно понимал.
Но был семейный аспект. Мои дети уже пошли в школу, жене нравилось в городе. Снова переезжать было неправильно. Может, если бы у меня не было семьи и я был бы на 10 лет младше, я принял бы иное решение. Но я хотел остаться в команде, помочь ребятам. Я получал удовольствие от игры с молодёжью.
Когда тебе раздают карты, а они тебе не нравятся, ты не просишь пересдать, а думаешь, как разыграть их лучшим образом», — цитирует Газоля журналист Харрисон Фэйген.
- 7 июня 2021
-
21:07
-
21:00
-
19:50
-
18:58
-
18:50
-
18:39
-
17:51
-
16:52
-
15:31
-
14:56
-
14:17
-
13:57
-
13:30
-
12:54
-
12:48
-
11:57
-
10:53
-
09:31
-
08:20
-
08:12
-
08:01
-
07:32
-
01:17
-
00:59
-
00:23
- 6 июня 2021
-
23:30
-
22:46
-
21:36
-
20:44
-
18:55
-
18:51
-
18:44
-
16:07
-
13:58
-
11:56