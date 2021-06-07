Один из лучших игроков «Химок» перейдёт в «Фенербахче»

Тяжёлый форвард Девин Букер, который провёл завершающийся сезон в «Химках», планирует перейти в «Фенербахче», сообщает инсайдер Чема де Лукас. По данным источника, 30-летний баскетболист подпишет двухлетний контракт с турецким клубом. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Букер по неназванным причинам не играет за «Химки» с 14 января. Ранее сообщалось, что многие легионеры покинули клуб из-за финансовых проблем в «Химках».

В минувшем сезоне в Евролиге Букер в среднем набирал 13,1 очка, делал 5,7 подбора и 2,1 передачи за матч.

Подмосковный клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы. Ходили слухи, что «Химки» могут не заявиться на новый сезон из-за проблем с финансированием. Пока вопрос не решён.