Руди Гобер отреагировал на вымирание животного, которое прожило 55 млн лет

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер обратил внимание на вымирание северного белого носорога.

«Человек — худшее животное» — написал Гобер на своей странице в «Твиттере», сделав репост записи Vertigo Warrior.

Фото доступно на странице Руди Гобера в «Твиттере».

«Конец эры… Северный белый носорог пережил 55 миллионов лет, пережил ледниковые периоды, крушение метеоритов, землетрясения и бесчисленные исторические изменения на планете. Он не смог выжить среди людей. Животное вымерло. После смерти последнего самца северного белого носорога в живых остались только две самки. Несмотря на усилия по искусственному воспроизведению рода, всё пока проходит безуспешно. Окончательное исчезновение этого вида — лишь вопрос времени», — сообщается в посте, который разместил Гобер в соцсети.