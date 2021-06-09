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Никола Йокич отреагировал на завоевание награды MVP НБА

Никола Йокич отреагировал на завоевание награды MVP НБА
Александр Кожевников
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал получение награды MVP сезона НБА.

«Честно говоря, я даже не думал, что когда-то буду выступать в НБА. Когда я начинал играть в баскетбол, моей целью была Евролига, потому что это самая высокая по уровню лига из близких к моей стране. «Денвер» выбрал меня на драфте, у меня появился шанс стать игроком НБА. Думаю, я смог реализовать этот шанс», — приводит слова Йокича The Los Angeles Times.

Йокич получил 91 из 100 голосов за первое место и набрал 971 очко. Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид занял второе место — 586 очков (один голос за первое место и 62 голоса — за второе). Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри занял третье место с пятью голосами за первое место и 453 очками. Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол замыкают топ-5, ещё 10 баскетболистов получили как минимум один голос.

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