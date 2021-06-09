НБА наказала Пэта Райли за комментарии о Леброне Джеймсе

Президент «Майами Хит» Пэт Райли оштрафован на $ 25 000 за нарушение правила тамперинга, сообщает официальный сайт лиги.
В недавнем интервью Райли высказался о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Хит».
«Я оставлю ключ под ковриком, если Леброн позвонит мне и сообщит, что идёт. Но я очень сомневаюсь, что это произойдёт. Этот ключ уже заржавел. Я желаю Леброну только самого лучшего. И если он когда-нибудь захочет вернуться, я положу под коврик новый блестящий ключ», – сказал Райли.
Ранее президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори и клуб тоже получили штраф по 75 тысяч долларов от НБА за нарушение правила тамперинга. Функционер сделал пост в соцсети, который намекал на желание переманить разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
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