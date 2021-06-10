Владимир Гомельский назвал топ-5 главных тренеров Евролиги
Поделиться
Известный комментатор Владимир Гомельский назвал пятёрку лучших главных тренеров клубов Евролиги. По версии Гомельского, в список вошли главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман, наставник «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс, тренер «Милана» Этторе Мессина, Димитрис Итудис из ЦСКА и главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль.
«Если брать завершившийся сезон, то Атаман, Ясикявичюс, Мессина, Итудис и Паскуаль», — написал Гомельский на своём сайте.
Московский ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Победителем турнира стал «Анадолу Эфес», обыгравший в финале «Барселону».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
14:51
-
13:48
-
13:02
-
11:49
-
10:47
-
09:26
-
08:51
-
08:02
-
07:33
-
06:50
-
00:18
- 9 июня 2021
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
22:44
-
21:55
-
21:51
-
21:38
-
21:15
-
20:12
-
19:41
-
18:07
-
16:42
-
15:50
-
13:41
-
12:52
-
11:29
-
10:52
-
09:41
-
09:34
-
09:25
-
08:45
-
08:27
-
08:03
-
07:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам