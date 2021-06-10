Владимир Гомельский назвал топ-5 главных тренеров Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал пятёрку лучших главных тренеров клубов Евролиги. По версии Гомельского, в список вошли главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман, наставник «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс, тренер «Милана» Этторе Мессина, Димитрис Итудис из ЦСКА и главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль.



«Если брать завершившийся сезон, то Атаман, Ясикявичюс, Мессина, Итудис и Паскуаль», — написал Гомельский на своём сайте.



Московский ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Победителем турнира стал «Анадолу Эфес», обыгравший в финале «Барселону».