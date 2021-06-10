Источник: ведущие игроки не хотят приезжать в сборную России из-за тренера и менеджера

Некоторые ведущие российские баскетболисты, включая Алексея Шведа, Виталия Фридзона, Сергея Карасёва, Дмитрия Хвостова и Андрея Зубкова, отказались от выступления за сборную в квалификации Олимпиады в Токио из-за нежелания работать с генеральным менеджером Сергеем Пановым и главным тренером Сергеем Базаревичем, сообщает «Спорт-экспресс».



По данным источника, по ходу сезона Панов и Базаревич практически не интересовались состоянием баскетболистов и не шли им навстречу для решения личных проблем.



«Один звонок от главного тренера или генерального менеджера раз в полгода считается нормой. Игрокам часто не идут навстречу в каких-то личных вопросах – например, Зубков попросил позже приехать на сбор, но ему долго в этом отказывали. Игрок может узнать о вызове в национальную команду на официальном сайте, при этом так и не получить официального приглашения и самостоятельно уточнять свой статус у сотрудников РФБ», – описал ситуацию «СЭ».