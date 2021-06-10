Источник: ведущие игроки не хотят приезжать в сборную России из-за тренера и менеджера

Некоторые ведущие российские баскетболисты, включая Алексея Шведа, Виталия Фридзона, Сергея Карасёва, Дмитрия Хвостова и Андрея Зубкова, отказались от выступления за сборную в квалификации Олимпиады в Токио из-за нежелания работать с генеральным менеджером Сергеем Пановым и главным тренером Сергеем Базаревичем, сообщает «Спорт-экспресс».
По данным источника, по ходу сезона Панов и Базаревич практически не интересовались состоянием баскетболистов и не шли им навстречу для решения личных проблем.
«Один звонок от главного тренера или генерального менеджера раз в полгода считается нормой. Игрокам часто не идут навстречу в каких-то личных вопросах – например, Зубков попросил позже приехать на сбор, но ему долго в этом отказывали. Игрок может узнать о вызове в национальную команду на официальном сайте, при этом так и не получить официального приглашения и самостоятельно уточнять свой статус у сотрудников РФБ», – описал ситуацию «СЭ».
- 10 июня 2021
-
22:54
-
22:41
-
22:30
-
22:01
-
21:01
-
20:51
-
20:47
-
19:41
-
18:31
-
17:39
-
16:38
-
14:54
-
14:51
-
13:48
-
13:02
-
11:49
-
10:47
-
09:26
-
08:51
-
08:02
-
07:33
-
06:50
-
00:18
- 9 июня 2021
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
22:44
-
21:55
-
21:51
-
21:38
-
21:15
-
20:12
-
19:41
-
18:07
-
16:42