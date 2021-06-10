ЦСКА определился с ареной для выступления в следующем сезоне

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о том, что домашней ареной ЦСКА в следующем сезоне станет «Мегаспорт».



«ЦСКА в следующем сезоне будет играть все матчи в «Мегаспорте». Грустно прощаться с УСК ЦСКА, но слава богу, что ЦСКА продолжит свое существование. Такое же победное и успешное, я надеюсь, как эти 42 года в УСК. Вернется ли ЦСКА на Ленинградский проспект, когда новый дворец будет построен? Это под вопросом. Никто не знает, что будет через пять лет», — приводит слова Иванова Dportbox.



ЦСКА домашние матчи в Евролиги в минувшем сезоне проводил в «Мегаспорте», Единой лиги ВТБ — в УСК ЦСКА. УСК летом подлежит сносу, в последнем матче на арене армейцы обыграли УНИКС (89:81, 3-0 в серии) и стали чемпионами Единой лиги ВТБ.