Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА определился с ареной для выступления в следующем сезоне

ЦСКА определился с ареной для выступления в следующем сезоне
Алексей Фалько
Комментарии

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о том, что домашней ареной ЦСКА в следующем сезоне станет «Мегаспорт».

«ЦСКА в следующем сезоне будет играть все матчи в «Мегаспорте». Грустно прощаться с УСК ЦСКА, но слава богу, что ЦСКА продолжит свое существование. Такое же победное и успешное, я надеюсь, как эти 42 года в УСК. Вернется ли ЦСКА на Ленинградский проспект, когда новый дворец будет построен? Это под вопросом. Никто не знает, что будет через пять лет», — приводит слова Иванова Dportbox.

ЦСКА домашние матчи в Евролиги в минувшем сезоне проводил в «Мегаспорте», Единой лиги ВТБ — в УСК ЦСКА. УСК летом подлежит сносу, в последнем матче на арене армейцы обыграли УНИКС (89:81, 3-0 в серии) и стали чемпионами Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021