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«Милуоки» вырвал победу у «Бруклина» и сократил отставание в серии

«Милуоки» вырвал победу у «Бруклина» и сократил отставание в серии
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 86:83 и сократил отставание в серии (1-2).

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (35 очков и 15 подборов), Яннис Адетокунбо (33 очка и 14 подборов) и Джру Холидэй (9 очков). У «Нетс» наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (30 очков и 11 подборов), Кайри Ирвинг (22 очка) и Брюс Браун (16 очков и 11 подборов).

Ранее в серии «Бруклин» одержал победы со счётом 115:107 и 125:86. Четвёртый матч противостоянии пройдёт 13 июня. На предыдущей стадии «Бруклин» прошёл «Бостон Селтикс» (4-1), а «Милуоки» победил «Майами Хит» (4-0).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 июня 2021, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
86 : 83
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Миддлтон - 35, Адетокунбо - 33, Холидэй - 9, Портис - 4, Лопес - 3, Коннотон - 2, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Такер, Тиг, Тупан, Форбс
Бруклин Нетс: Дюрант - 30, Ирвинг - 22, Браун - 16, Гриффин - 5, Харрис - 3, Шамет - 3, Джеймс - 2, Клэкстон - 2, Грин, Джонсон, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харден

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации второй матч серии полуфинала Запада проведут «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче «Джаз» оказались сильнее со счётом 112:109.

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