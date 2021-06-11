«Милуоки» вырвал победу у «Бруклина» и сократил отставание в серии

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 86:83 и сократил отставание в серии (1-2).

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (35 очков и 15 подборов), Яннис Адетокунбо (33 очка и 14 подборов) и Джру Холидэй (9 очков). У «Нетс» наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (30 очков и 11 подборов), Кайри Ирвинг (22 очка) и Брюс Браун (16 очков и 11 подборов).

Ранее в серии «Бруклин» одержал победы со счётом 115:107 и 125:86. Четвёртый матч противостоянии пройдёт 13 июня. На предыдущей стадии «Бруклин» прошёл «Бостон Селтикс» (4-1), а «Милуоки» победил «Майами Хит» (4-0).

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации второй матч серии полуфинала Запада проведут «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче «Джаз» оказались сильнее со счётом 112:109.