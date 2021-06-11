Яннис Адетокунбо отреагировал на победу над «Бруклином» в матче плей-офф НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о третьем матче полуфинала Восточной конференции НБА против «Бруклин Нетс» (86:83, 1-2).



«Не слишком ли часто я бросал из-за дуги? Баскетбол — это играх инстинктов. Мой инстинкт подсказывает мне, что я принимал правильные решения. Сегодня я исполнил 8 трехочовых бросков, а в следующем матче может быть 0. Кто знает. Я просто пытаюсь принимать правильные решения. Победа есть победа. Сегодня мы не набрали много очков, но в итоге одержали победу. Это все, что нам нужно было сегодня вечером. Мы знали, что это будет очень тяжелая игра, и нам была крайне необходима эта победа. Не важно, разница составляет 30 очков или одно очко. Надеюсь, мы выиграем и следующий матч. Сейчас уже можно вернуться домой и отпраздновать эту победу», — приводит слова Адетокунбо ESPN.



