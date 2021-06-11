Кавай Леонард и Пол Джордж прокомментировали отставание 0-2 в полуфинале Запада

Звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж поделились впечатлениями после второго матча полуфинала Западной конференции НБА с «Ютой Джаз» (0-2).

«Мы все должны проявить характер на площадке. Посмотреть, что мы сделали в первых двух играх, и постараться ограничить наши ошибки. Знаете, завтра мы посмотрим, что нам нужно делать. У нас ещё много битв. Мы готовы принять вызов», — приводит слова Леонарда ASAP Sports.

«Мы должны отдать им должное. «Юта» — тяжёлый противник. Они стали первыми на Западе не без причины. Это сложная команда. Но вы знаете, что мы идём, как в серии с «Далласом». Мы всё ещё чувствуем, что у нас есть много вещей, которые мы можем исправить. Есть много недостатков в игре, это наша вина. Как бы хорошо соперники ни играли, есть моменты, которые мы упускаем сами. Снова много трудностей, но мы надеемся, что сможем взять серию под контроль. Нужно вернуться домой, брать по одной игре и попытаться выровнять эту серию», — сказал Джордж.