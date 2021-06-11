«Должны любить без зарплаты». Седокова заявила, что Тимма год не получал деньги в «Химках»

Известная певица Анна Седокова, являющаяся супругой бывшего игрока «Химок» Яниса Тиммы, рассказала, что баскетболист долгое время не получал зарплату в подмосковном клубе.

«Я очень любила баскетбол, и в этой стране любила. Но потом у нас произошла ужасная ситуация с «Химками».

Это правда, что когда вы выходите замуж за человека, вы должны понимать, что, если ему год не будут платить зарплату, вы всё равно будете с ним вместе. Вы должны любить его без зарплаты.

Мы так любили и так много давали баскетболу, популяризировали спорт в этой стране, всю душу отдавали, а спорту оказалось это не нужно. Но я свою драму уже пережила внутри», — приводит слова Седоковой Woman.ru.

Тимма покинул команду во второй половине сезона-2020/2021.