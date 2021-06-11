«Барселона» переманила одного из самых важных игроков «Анадолу Эфес»

Центровой «Анадолу Эфес» Сертач Шанлы договорился о подписании двухлетнего контракта с «Барселоной», сообщает Eurohoops.



Шанлы провёл 34 матча в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2020/2021. Средние показатели баскетболиста составили 7,8 очка и 2,2 подбора за 14,2 минуты при точности 66,1% двухочковых и 34,9% трёхочковых бросков. В «Финале четырёх» в Кёльне Сертач набирал 15,5 очка и 5,0 подбора в среднем за игру. «Анадолу Эфес» впервые в истории стал чемпионом Евролиги. В финале турецкий клуб обыграл «Барселону» (86:81).

Ранее инсайдер Донатас Урбонас сообщал, что Шанлы в межсезонье будет выбирать между продолжением карьеры в «Анадолу Эфес» и переходом в «Барселону». Игрок предпочёл второй вариант.