В Евролиге прояснили новую структуру управления и роль Бертомеу в организации

11 клубов Евролиги с лицензией А назначены членами совета директоров ECA (Euroleague Commercial Assets – компания-организатор Евролиги и Еврокубка), сообщает Eurohoops.
Лицензией А обладают «Анадолу Эфес, «Барселона», «Баскония», ЦСКА, «Фенербахче», «Маккаби Тель-Авив», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» и «Жальгирис». Назначение 11 команд-акционеров директорами совета является ответом на требование клубов более активно участвовать в бизнес-вопросах. Требование было озвучено на заседании совета Евролиги 26 апреля.
Это не меняет процесс принятия решений, главную роль в котором всегда играли и будут играть клубы. Клубы-акционеры являются владельцами Евролиги и сами решают, как управлять своей коллективной собственностью. Является ли Жорди Бертомеу членом совета директоров или нет – это формальность, которая не меняет схему управления. Бертомеу остается генеральным директором организациями с теми же обязанностями, что и раньше.
Ранее SDNA сообщал, что на собрании клубы-акционеры Евролиги единогласно (11-0) проголосовали за существенное сокращений полномочий Бертомеу.
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