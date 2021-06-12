Димитрис Итудис: ЦСКА пополнил состав игроком, способным выступать на нескольких позициях
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание командой трёхлетнего контракта с атакующим защитником «Жальгириса» Марюсом Григонисом. Григонис стал первым новобранцем красно-синих в межсезонье.
«Мы следим за Григонисом на протяжении нескольких лет, он у нас давно «на радаре». Мы пополнили состав игроком, который может выступать на нескольких позициях, особенно удачно — на периметре, в качестве второго и третьего номеров. Он обладает габаритами, знаниями, качествами созидателя и исполнителя, которые соответствуют уровню нашей команды. Мы очень рады видеть его здесь, приветствуем Марюса в славной семье ЦСКА. Желаем здоровья, множества побед и трофеев с нашей командой», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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