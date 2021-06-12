Игроки устроили бойкот в чемпионате Франции

Профсоюз игроков французских клубов не согласился с решением французской лиги завершить сезон четвертьфиналами, после которых состоится «Финал четырёх». Баскетболисты намерены объявить бойкот, сообщает Eurohoops. Промежуток между стадиями составит лишь три дня.

Решение о бойкоте было принято после консультаций с игроками 10 клубов, которые могут сыграть в финальной стадии турнира. Президент профсоюза сообщил, что подавляющее большинство баскетболистов проголосовали за бойкот, лишь двое голосовали против этого.

Баскетболисты недовольны слишком загруженным графиком матчей после перерыва в чемпионате из-за коронавируса. Командам приходится проводить матчи каждые два–три дня. До конца чемпионата осталось ещё два раунда.