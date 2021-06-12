Игроки устроили бойкот в чемпионате Франции
Поделиться
Профсоюз игроков французских клубов не согласился с решением французской лиги завершить сезон четвертьфиналами, после которых состоится «Финал четырёх». Баскетболисты намерены объявить бойкот, сообщает Eurohoops. Промежуток между стадиями составит лишь три дня.
Решение о бойкоте было принято после консультаций с игроками 10 клубов, которые могут сыграть в финальной стадии турнира. Президент профсоюза сообщил, что подавляющее большинство баскетболистов проголосовали за бойкот, лишь двое голосовали против этого.
Баскетболисты недовольны слишком загруженным графиком матчей после перерыва в чемпионате из-за коронавируса. Командам приходится проводить матчи каждые два–три дня. До конца чемпионата осталось ещё два раунда.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
22:34
-
22:03
-
20:45
-
19:36
-
18:52
-
17:23
-
16:06
-
15:31
-
14:59
-
14:42
-
14:10
-
12:48
-
12:16
-
11:40
-
10:34
-
09:50
-
09:31
-
09:14
-
09:01
-
08:25
-
08:21
-
08:16
-
07:46
-
05:30
-
01:09
-
00:30
-
00:22
-
00:09
- 11 июня 2021
-
23:28
-
23:07
-
22:40
-
22:10
-
20:45
-
18:44
-
17:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам