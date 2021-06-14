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«Бруклин» очертил позицию по Джеймсу Хардену на фоне травмы Кайри Ирвинга

«Бруклин» очертил позицию по Джеймсу Хардену на фоне травмы Кайри Ирвинга
Александр Кожевников
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш заявил, что команда не станет торопиться с возвращением в состав Джеймса Хардена на фоне травмы Кайри Ирвинга.

«Я не хочу торопить Хардена, подвергая его опасности необдуманным шагом. Мы не хотим, чтобы он усугубил повреждение и выбыл на длительный срок», — цитирует Нэша Reddit.

Харден продолжает восстановиться после повреждения правого подколенного сухожилия. Харден покинул площадку на первой минуте первого матча серии плей-офф с «Милуоки». «Нетс» одержали победу со счётом 115:107. Несмотря на отсутствие Хардена, «Бруклин» выиграл и второй матч серии, однако в двух выездных встречах «Бруклин» потерпел два поражения.

Ирвинг получил травму в четвёртом матче серии. Он покинул арену в защитном ботинке, баскетболисту пришлось использовать костыли. Разыгрывающий травмировал голеностопный сустав, наступив на ногу форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо.

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