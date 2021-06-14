Лука Дончич конфликтует с топ-функционером «Далласа». Это может повлиять на планы игрока

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич находится в натянутых отношениях с некоторыми руководителями клуба, утверждает The Athletic. По данным источника, это может повлиять на будущее игрока в клубе.

По информации источника, 22-летний словенец конфликтует с Бобом Вулгарисом, который является фактически вторым человеком клуба после владельца Марка Кьюбана. Начало конфликту положила ситуация, возникшая во время одного из матчей.

«Во второй четверти матча с «Голден Стэйт» Дончич допустил потерю. Вулгарис, сидевший с ноутбуком на своём месте возле площадки, сделал руками движение вниз. Дончич воспринял этот жест как призыв успокоиться.

Тогда словенец огрызнулся, сказав: «Чёрт возьми, не указывай мне». Позднее Вулгарис пояснил игроку, что его жест не был направлен к нему. Но эта ситуация лишь ухудшила взаимоотношения звезды и функционера», — говорится в статье.