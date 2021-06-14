«Зенит» близок к продлению одного из лучших игроков команды

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис близок к продлению контракта с клубом, утверждает инсайдер Донатас Урбонас. По данным источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения. В соответствии с условиями нового контракта Гудайтис проведёт в Санкт-Петербурге ещё один сезон.

В настоящее время центровой восстанавливается после травмы. В матче 1/4 финала Евролиги с «Барселоной», который проходил 21 апреля, литовец подвернул голеностоп. С тех пор он ещё не появлялся на площадке.

Центровой перебрался в «Зенит» из «Милана» в 2020 году. В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ он принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 11,1 очка, делая 4,6 подбора и 0,9 блокшота.

«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, но в полуфинале уступил ЦСКА. В Евролиге команда впервые вышла в плей-офф.