«Прометей» впервые в истории стал чемпионом Украины
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«Прометей» из Каменского стал чемпионом Украины. В третьем матче финальной серии плей-офф Суперлиги «Прометей» обыграл «Запорожье» со счётом 88:83.
Клуб из Каменского впервые в истории выиграл чемпионат страны. «Прометей» выиграл все три матча финальной серии, завершив её досрочно.
Любопытно, что в Суперлиге клуб дебютировал в сезоне-2019/2020. В первый же сезон в элитном дивизионе «Прометей» завоевал бронзовые медали.
Самым результативным игроком Суперлиги в завершившемся сезоне стал защитник «Запорожья» Майкл Кэффи. Он набрал 876 очков. Второе место занял центровой «Химика» Тайлер Нельсон (786), а тройку лучших замкнул Льюис Салливан, также представляющий «Химик». Он набрал 682 очка. Кэффи также стал MVP регулярного чемпионата Суперлиги.
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