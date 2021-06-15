Стал известен статус Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена на пятый матч серии с «Милуоки»

Сразу две звезды «Бруклин Нетс» пропустят пятый матч серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По данным источника, пятый матч второго раунда плей-офф пропустят разыгрывающий Кайри Ирвинг и защитник Джеймс Харден. Таким образом, в пятом матче сможет сыграть лишь один звёздный баскетболист «Бруклина», форвард Кевин Дюрант.

Ирвинг пропустит встречу из-за растяжения правого голеностопа. Харден не сможет помочь своей команде из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

Ирвинг получил травму в четвёртом матче серии с «Бакс». Он неудачно наступил на ногу Яннису Адетокунбо. Кайри избежал перелома, но покидал арену на костылях.

Счёт в серии 2-2. Пятый матч состоится 15 июня в Нью-Йорке.