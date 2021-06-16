Кавай Леонард выйдет из контракта с «Клипперс» в межсезонье

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард откажется от опции продления контракта на сезон-2021/2022 за 36 млн долларов, сообщает The Athletic.



Этим летом Леонард сможет подписать с «Клипперс» четырёхлетний контракт на 175 млн долларов, поскольку станет ранним свободным агентом с правами Бёрда. Если форвард заключит соглашение по схеме «1+1» и в 2022 году снова станет свободным агентом, он сможет подписать пятилетний контракт на 246 млн, поскольку будет иметь полные права Бёрда.

Леонард собирается воздержаться от подписания долгосрочного контракта этим летом, чтобы получить больше денег в межсезонье-2022. Кроме того, баскетболист оставит за собой возможность покинуть «Клипперс», если команда провалится и перестанет быть реальным претендентом на титул.