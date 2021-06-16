Яннис Адетокунбо: Кевин Дюрант – лучший игрок в мире

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после поражения от «Бруклин Нетс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА (108:114, 2-3) назвал лидера соперников Кевина Дюранта лучшим игроком в мире.



«Он лучший игрок в мире на данный момент. Мы должны победить его всей командой. Мы должны защищаться против него всей командой. Мы должны заставить его совершать сложные броски, как сегодня. Мы просто должны продолжать делать свою работу и надеяться, что он промажет», – приводит слоа Адетокунбо ESPN.



Дюрант провел в матче все 48 минут, набрав 49 очков, сделав 17 подборов и 10 передач. Ранее ни одному баскетболисту в истории не удавалось набрать 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач в матче плей-офф.