Назван игрок «Лейкерс», который надоел Леброну Джеймсу

Авторитетный журналист Колин Каухерд считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс хочет, чтобы форвард команды Кайл Кузма покинул состав «озёрников».

«Кайл Кузма ни разу в своей карьере не выходил в плей-офф, он просто игрок скамейки запасных. Думаю, он надоел Леброну. Он набирает шесть очков в серии против «Санз», но много бросает для игрока, который набирает в среднем шесть очков за игру. Он мог бы зарабатывать титулы в другом месте. Но Леброн просто больше не выдерживает», — цитирует журналиста Колина Каухерда Parlons-Basket.

В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.