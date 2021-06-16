Назван игрок «Лейкерс», который надоел Леброну Джеймсу
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Авторитетный журналист Колин Каухерд считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс хочет, чтобы форвард команды Кайл Кузма покинул состав «озёрников».
«Кайл Кузма ни разу в своей карьере не выходил в плей-офф, он просто игрок скамейки запасных. Думаю, он надоел Леброну. Он набирает шесть очков в серии против «Санз», но много бросает для игрока, который набирает в среднем шесть очков за игру. Он мог бы зарабатывать титулы в другом месте. Но Леброн просто больше не выдерживает», — цитирует журналиста Колина Каухерда Parlons-Basket.
В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.
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