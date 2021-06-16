«Фенербахче» усилился лидером «Химок»
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«Фенербахче» на официальном сайте объявил о переходе в команду центрового «Химок» Девина Букера.
Турецкий клуб подписал с 30-летним баскетболистом двухлетний контракт. В сезоне Евролиги-2020/2021 Букер набирал в среднем 13,1 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи за игру, реализуя 58,7% двухочковых и 37,5% трёхочковых бросков. Девин не играл за «Химки» во второй половине сезона по неназванным причинам. Вероятно, отсутствие игрока в составе стало следствием финансовых проблем в подмосковным клубе.
Букер присоединился к «Химкам» в межсезонье-2019. До этого центровой три года провёл в мюнхенской «Баварии». Ранее выступал в чемпионате Франции за «Нанси», «Бурж» и «Шалон». Букер — один из самых зрелищных данкеров в Евролиге
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