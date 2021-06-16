У Кавая Леонарда подозрение на травму «крестов», игрок рискует пропустить полгода-год

«Лос-Анджелес Клипперс» опасаются, что форвард Кавай Леонард получил травму передней крестообразной связки, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Леонард пропустит пятую игру серии второго раунда плей-офф НБА против «Юты Джаз» из-за травмы правого колена. МРТ должен определить, есть ли разрыв крестообразных связок. Полный разрыв передней крестообразной связки является наихудшим сценарием для Леонарда и «Клипперс». Даже частичный разрыв будет означать для Кавая завершение сезона. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди получил аналогичную травму и не играет с декабря. Полный разрыв «крестов» означает, что Леонард может пропустить до одного года.

«Клипперс» вышли во второй раунд плей-офф. В серии с «Ютой Джаз» у команды счёт равный (2-2). До этого 29-летний Леонард принял участие во всех 11 матчах плей-офф нынешнего сезона. Он в среднем набирал 30,3 очка, делал 7,7 подбора и 4,4 передачи. Игрок проводил на площадке в среднем 39,3 минуты. 14 июня Кавай не смог доиграть четвёртый матч серии с «Ютой» (118:104, 2-2) из-за повреждения колена. Баскетболист ушёл в раздевалку в четвёртой четверти. После игры Леонард заявлял, что избежал серьёзной травмы, однако мнение медицинского штаба не было таким оптимистичным.